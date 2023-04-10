В Минтруде назвали условия, при которых рабочий день сокращается

В Минтруде РФ решили объединить все действующие стандарты и распоряжения, касающиеся работы в особых климатических условиях: в случае мороза, жаркой погоды, ливня, мокрого снега, шквалистого ветра.
Проект соответствующего приказа опубликован на портале проектов нормативных актов. Как пишет
«Парламентская газета», обсуждать его в Госдуме РФ планируется до 21 апреля.
Минтруд разработал рекомендации, согласно которым при температуре более +30,5 градуса в помещении рабочий день нужно сократить на четыре часа, +29…+30,5 градуса - на два часа, +28,5…+29 градусов - на один час.
В сильные морозы температура в помещении не должна быть ниже +21…+25 градусов.
Рабочие места следует оборудовать стационарными и мобильными кондиционерами, вентиляторами, для окон нужно предусмотреть специальную пленку или жалюзи.
В проекте также говорится о том, что запрещается работать на открытом воздухе в ураган, грозу, при плохой видимости.
«Новый проект правил значительно упростит работу руководителей и специалистов при организации работ в особых температурных условиях и при неблагоприятных погодных явлениях», - прокомментировала член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
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