Сетевое издание|18+|Понедельник|10 апр 2023|12:08
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+14oC
+15oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

В Минтруде назвали условия, при которых рабочий день сокращается

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Минтруде РФ решили объединить все действующие стандарты и распоряжения, касающиеся работы в особых климатических условиях: в случае мороза, жаркой погоды, ливня, мокрого снега, шквалистого ветра.

Проект соответствующего приказа опубликован на портале проектов нормативных актов. Как пишет

«Парламентская газета», обсуждать его в Госдуме РФ планируется до 21 апреля.

Минтруд разработал рекомендации, согласно которым при температуре более +30,5 градуса в помещении рабочий день нужно сократить на четыре часа, +29…+30,5 градуса - на два часа, +28,5…+29 градусов - на один час.

В сильные морозы температура в помещении не должна быть ниже +21…+25 градусов.

Рабочие места следует оборудовать стационарными и мобильными кондиционерами, вентиляторами, для окон нужно предусмотреть специальную пленку или жалюзи.

В проекте также говорится о том, что запрещается работать на открытом воздухе в ураган, грозу, при плохой видимости.

«Новый проект правил значительно упростит работу руководителей и специалистов при организации работ в особых температурных условиях и при неблагоприятных погодных явлениях», - прокомментировала член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте