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Экономика

В Пензенской области зарплаты растут медленнее, чем в Мордовии

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В Пензенской области темпы роста медианной зарплаты ниже, чем в среднем по России. Чтобы у половины населения региона показатель достиг 100 000 рублей и более, потребуется 8,1 года (6,8 года - в среднем по стране).

Вопрос динамики роста заработка исследовали эксперты ria.ru. Они учли темпы повышения вознаграждения за труд за последние 5 лет, отличия в ценах в разных регионах России, единую покупательную способность, выплаты НДФЛ.

В составленном рейтинге Пензенская область оказалась на 47-м месте из 85. Подсчитано, что при модельных условиях четверть населения региона станет получать 100 000 рублей и более через 4,8 года (2,5 года - в среднем по стране). Для 75% показатель будет достигнут через 11,4 года (10,8 года).

В соседних регионах медианная зарплата растет быстрее. Так, Саратовская область находится на 25-й строчке рейтинга: четверть населения будет получать 100 000 рублей и более через 4,1 года, половина - через 7 лет, 75% - через 9,8 года. Хорошие темпы роста зарплаты в Мордовии (44-е место): 4,8, 7,8 и 10,8 соответственно.

Медленнее, чем у пензенцев, увеличиваются доходы у жителей Ульяновской области (56-я строчка в рейтинге). Показатель в 100 000 рублей и более четверть населения региона при модельных условиях достигнет через 5,2 года, половина - 8,4 года, 75% - 11,7 года. Тамбовская область заняла 67-е место: 5,9, 9,2 и 12,3 года соответственно.

Москва расположилась на 10-й строчке. Более четверти населения столицы уже получают 100 000 рублей и более. Для 50% такой доход станет возможным через 5,3 года, для 75% - через 9,8 года.

На первом месте в рейтинге - Ямало-Ненецкий автономный округ. При модельных условиях указанную сумму 50% населения будет получать через полгода, а 75% - через 5,5 года.

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