Сетевое издание|18+|Понедельник|10 апр 2023|12:08
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+14oC
+15oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

Продуктовые наборы для ветеранов составят из пензенских товаров

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


По данным мониторинга, который проводится ежегодно, на территории Пензенской области проживают 238 участников Великой Отечественной войны. Об этом в понедельник, 10 апреля, на совещании в региональном правительстве сообщил министр труда, соцзащиты и демографии Алексей Качан.

«Мы еженедельно в течение апреля и до начала праздников уточняем [количество ветеранов]. К сожалению, с начала года у нас есть тенденция к уменьшению численности данной категории», - констатировал чиновник.

Он напомнил, что каждый год во всех муниципальных образованиях региона ветеранов торжественно поздравляют с Днем Победы, им вручают подарочные наборы от имени губернатора.

«В этом году продуктовые наборы для праздничного стола будут формироваться в основном из продуктов, которые производятся на территории региона. Также персональные поздравительные открытки будут вручены всем ветеранам, включая ветеранов тыла, в количестве 5 100 штук», - уточнил Алексей Качан.

Губернатор Олег Мельниченко подчеркнул: важно никого не забыть и привлечь к поздравлению молодежь.

«Но чтобы не просто к двери поставили, а приехали, торжественно вручили, поговорили, чаю попили, оказали внимание и уважение», - отметил он.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте