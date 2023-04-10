Продуктовые наборы для ветеранов составят из пензенских товаров

10.04.2023 | 10:55

По данным мониторинга, который проводится ежегодно, на территории Пензенской области проживают 238 участников Великой Отечественной войны. Об этом в понедельник, 10 апреля, на совещании в региональном правительстве сообщил министр труда, соцзащиты и демографии Алексей Качан.

«Мы еженедельно в течение апреля и до начала праздников уточняем [количество ветеранов]. К сожалению, с начала года у нас есть тенденция к уменьшению численности данной категории», - констатировал чиновник.

Он напомнил, что каждый год во всех муниципальных образованиях региона ветеранов торжественно поздравляют с Днем Победы, им вручают подарочные наборы от имени губернатора.

«В этом году продуктовые наборы для праздничного стола будут формироваться в основном из продуктов, которые производятся на территории региона. Также персональные поздравительные открытки будут вручены всем ветеранам, включая ветеранов тыла, в количестве 5 100 штук», - уточнил Алексей Качан.

Губернатор Олег Мельниченко подчеркнул: важно никого не забыть и привлечь к поздравлению молодежь.

«Но чтобы не просто к двери поставили, а приехали, торжественно вручили, поговорили, чаю попили, оказали внимание и уважение», - отметил он.