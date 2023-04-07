Сетевое издание|18+|Суббота|8 апр 2023|23:05
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+10oC
+11oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

Ветераны ПВО встретились с учениками школы № 68

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Четверть века исполняется войскам противовоздушной обороны. Традиционное мероприятие с участием ветеранов ПВО и учащихся школы № 68 с каждым годом все больше похоже на дружескую встречу.

«Дети очень любят всех участников ПВО с их регалиями, любят их слушать», - рассказал директор школы № 68 г. Пензы Харис Курмаев.

«Мы давно дружим со школой № 68 - порядка 20 лет. Это школа с традициями, я во многих школах Пензы и страны бывал, но нигде такого не видел», - отметил председатель Союза ветеранов войск ПВО г. Пензы Юрий Барсуков.

Макет истребителя-перехватчика И-16, сделанный учениками и другими энтузиастами, стал своего рода символом дружбы союза ветеранов войск ПВО и школы № 68. Модель сконструирована в натуральную величину.

«2 года мы его делали, и вот он уже больше 15 лет у нас здесь висит. Под крыльями самолета проходят все наши мероприятия, и это радует нашу общественную организацию, потому что, по сути дела, это их самолет, потому что с него начиналась ПВО нашей Родины», - подчеркнул Харис Курмаев.

И если истребитель школьники видят воочию часто, о другой военной технике ребята узнали на мероприятии из уст самих ветеранов. Для гостей ученики подготовили праздничный концерт.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте