Ветераны ПВО встретились с учениками школы № 68

07.04.2023 | 20:50

Четверть века исполняется войскам противовоздушной обороны. Традиционное мероприятие с участием ветеранов ПВО и учащихся школы № 68 с каждым годом все больше похоже на дружескую встречу.

«Дети очень любят всех участников ПВО с их регалиями, любят их слушать», - рассказал директор школы № 68 г. Пензы Харис Курмаев.

«Мы давно дружим со школой № 68 - порядка 20 лет. Это школа с традициями, я во многих школах Пензы и страны бывал, но нигде такого не видел», - отметил председатель Союза ветеранов войск ПВО г. Пензы Юрий Барсуков.

Макет истребителя-перехватчика И-16, сделанный учениками и другими энтузиастами, стал своего рода символом дружбы союза ветеранов войск ПВО и школы № 68. Модель сконструирована в натуральную величину.

«2 года мы его делали, и вот он уже больше 15 лет у нас здесь висит. Под крыльями самолета проходят все наши мероприятия, и это радует нашу общественную организацию, потому что, по сути дела, это их самолет, потому что с него начиналась ПВО нашей Родины», - подчеркнул Харис Курмаев.

И если истребитель школьники видят воочию часто, о другой военной технике ребята узнали на мероприятии из уст самих ветеранов. Для гостей ученики подготовили праздничный концерт.