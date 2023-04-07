В Пензе привели в порядок территорию у краеведческого музея

07.04.2023 | 20:12

Специалисты городского управления ЖКХ пришли на подмогу сотрудникам Ленинской администрации. На муниципальном земельном участке рядом с краеведческим музеем расчистили территорию от мусора и прошлогодней листвы.

На улице Карла Маркса горожане останавливаются довольно часто, чтобы сделать фото на фоне танка Т-34 или гаубицы.

«Хотелось бы надеяться на лучшее, чтобы порядок сохранился до осени, но, как правило, практика показывает, что в летний период нам приходится также проводить санитарные пятницы», - сообщил заместитель главы администрации Ленинского района г. Пензы Сергей Кривов.

Специалисты городского управления ЖКХ лучше прочих знают, где нужно больше рабочих рук и какие скверы и зеленые островки нуждаются в уборке.

«Для нас это не первый субботник. Город стараемся очистить от листвы, фантиков, делаем город чище как можем», - отметила эксперт отдела Управления ЖКХ г. Пензы Кристина Орешкина.

Месячник по благоустройству в самом разгаре. Весенняя уборка завершится 22 апреля общегородским субботником.

«Приглашаем также принять участие и жителей, неравнодушных к этому вопросу. Совместными усилиями сделаем город чище, краше и лучше», - призвал заместитель главы администрации г. Пензы Руслан Тинчурин.