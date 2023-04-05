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Общество

В Пензе озвучили срок отключения отопления

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Пензенские паблики в соцсетях пестрят жалобами жителей Пензы на жару в квартирах. Горожане задают вопросы, когда именно ресурс отключат. Ответ поступил в среду, 5 апреля.

В чате Telegram-канала PenzaInform представитель ЦУРа со ссылкой на администрацию областного центра сообщил, что ориентировочно отопление в многоквартирных домах отключат в первой половине апреля.

«Каждое муниципальное образование Пензенской области принимает решение об окончании отопительного сезона самостоятельно. Официальным основанием для отключения центрального отопления в многоквартирных домах служит показатель среднесуточной температуры воздуха за последние пять суток. Если это значение равно или превышает 8 градусов, то отопительный сезон прекращается», - уточнил на странице губернатора в социальной сети «ВКонтакте» представитель министерства ЖКХ и ГЗН региона.

Он добавил, что пока средние показатели температуры не достигли нужных отметок, поэтому батареи в домах пензенцев будут оставаться горячими.

Ранее жителям региона назвали температуру, которая должны быть в квартире, и объяснили, что можно сделать для возврата денег за перетоп.

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