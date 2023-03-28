Пензенцы могут вернуть деньги при перетопе в квартирах

28.03.2023 | 12:07

Весна постепенно вступает в свои права, за окном плюсовая температура ночью и днем, и жители Пензенской области начали жаловаться в соцсетях на жару в квартирах.

Они просят чиновников отключить отопление.

«Я пенсионер и за жару в +30 плачу 4 000. Меня что, назначили кочегаром Пензенской области?» - возмутился подписчик губернатора в соцсети «ВКонтакте».

О том, что приходится круглосуточно держать форточки открытыми, сообщают жители не только Пензы, но и Кузнецка. Пока администрации не сообщают, когда завершится отопительный сезон.

«Главным критерием выключения отопления является среднесуточная температура наружного воздуха выше +8˚ на протяжении пяти дней подряд. При этом ориентируются на долгосрочный прогноз погоды, так как может случиться, что отопительный сезон завершился, а через день ранняя весна внесет свои коррективы, и температура установится на отметке 0…+5 градусов. И выключение тепла станет нецелесообразным действием», - поясняется в ответе управления ЖКХ Пензы.

Также специалист рассказал страдающим от жары в квартирах пензенцам, что можно сделать для возврата денег за перетоп.

«В случае подозрения на перетоп (горячие отопительные приборы, когда на улице тепло) обратитесь, пожалуйста, в свою управляющую компанию, для составления соответствующего заявления с целью зафиксировать этот случай. Последняя обязана разобраться с каждым заявителем. В большинстве многоквартирных домов установлены приборы учета. Они дают возможность поднять архив параметров предоставленного теплоносителя. Если выяснится, что они превышают установленные цифры графиков, теплоснабжающая организация обязана сделать перерасчет», - гласит его сообщение.

Согласно пункту 15 приложения 1 Постановления Правительства РФ № 354 от 6 мая 2011 года, во время отопительного сезона в жилых помещениях должна быть температура не ниже +18 градусов, а в угловых комнатах +20 градусов. Превышать показатели допускается не более чем на 4 градуса.