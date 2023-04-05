В Пензе намерены жестче бороться с парковкой на газонах

05.04.2023 | 17:39

В Пензе начали штрафовать за парковку на газонах. Работа по фиксации нарушения стартовала 20 марта, с установлением тепла после схода снега.

За минувшую неделю в Первомайском районе на водителей, оставивших транспорт в неположенном месте, составили 92 протокола, в Октябрьском - 58, в Железнодорожном - 53, в Ленинском - 46.

За две недели количество протоколов превысило 500.

«В 2022 году за парковку на газоне, детской или спортивной площадке было взыскано почти 3,5 млн рублей. С начала 2023 года - более 473 тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе администрации города.

Чиновники отметили: несмотря на принятые меры, автомобилисты продолжают парковаться в зеленых зонах. Поэтому принято решение выйти с законодательной инициативой по увеличению штрафа за такое нарушение.

Кроме того, в областном центре увеличат количество оборудования, которое фиксирует стоянку не по правилам.