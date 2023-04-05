Сергей из Пензы в команде других Сергеев-парашютистов побил рекорд

05.04.2023 | 11:59

Пензенский офицер Росгвардии в составе команды установил мировой рекорд и рекорд России, выполнив уникальный прыжок с парашютом.

Необычность действия состояла в том, что участвовали одни Сергеи.

Всего их было 15. Пензенский Сергей - майор полиции, сотрудник регионального управления Росгвардии. На его счету уже больше 1 000 прыжков с парашютом.

Группа скайдайверов выполнила уникальный массовый прыжок с парашютом людей с одинаковым именем в Подмосковье, на крупнейшей в Европе парашютной дропзоне «Коломна». Команда прыгала с самолета L-410 и построила три фигуры в свободном падении.

«Достижение было занесено в Международную книгу рекордов InterRecord и Реестр рекордов России», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.