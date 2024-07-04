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Происшествия

Мужчина сообщил о бомбе на борту самолета в Пензу

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В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово рейс № 6790 в Пензу, который выполняла компания «Россия», задержали более чем на 2 часа из-за сообщения о бомбе.

Как пишет издание Ura.ru со ссылкой на пресс-службу перевозчика, пассажир опаздывал на рейс и решил: лучший способ задержать самолет - предупредить о его «минировании».

Людей пришлось высадить, чтобы дополнительно осмотреть воздушное судно и багаж.

«По данным информационного табло аэропорта в Екатеринбурге, самолет задержался на два часа и 14 минут. В расписании вылет стоял на 3 июля в 17:20, но фактически рейс вылетел в тот же день в 19:34», - пишет издание.

Ранее сообщалось о мужчине, едва не сорвавшем рейс из Санкт-Петербурга в Калининград оброненной фразой о бомбе. Пассажир поднимался в самолет и сделал комплимент женщине с 3-летней дочерью. «Ну и бомба ваша девочка. И портфель у нее отменный», - сказал он. Услышав эти слова, бортпроводники немедленно вызвали полицию.

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