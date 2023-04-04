В пять районов Пензенской области поступили машины скорой помощи

04.04.2023 | 11:13

Пять районов Пензенской области (Каменский, Колышлейский, Кузнецкий, Наровчатский и Нижнеломовский) получили 9 автомобилей скорой медицинской помощи: 5 - марки ГАЗ и 4 - УАЗ. Их купили на средства федерального бюджета.

Новые машины нужны, чтобы доставлять в больницу людей, которым требуется скорая медицинская помощь, и чтобы врачи могли оказывать ее жителям труднодоступных и отдаленных территорий. Все автомобили оснащены современным оборудованием, сообщили в пресс-службе областного минздрава.

Ключи водителям во вторник, 4 апреля, вручил губернатор Олег Мельниченко.

«Ежегодно все субъекты Российской Федерации, и Пензенская область в том числе, получают новые автомобили скорой медицинской помощи. Такая поддержка государства позволят содержать автопарк самой экстренной медицинской службы в полном порядке и полностью исключить случаи неоказания медицинской помощи пациентам по причине отсутствия или поломки автотранспорта», - подчеркнул глава региона.

Это первая партия машин скорой помощи, которые прибудут в регион в 2023 году.

«Всего мы ждем поставки 25 автомобилей», - уточнил зампред правительства, министр здравоохранения Пензенской области Вячеслав Космачев.