В нескольких микрорайонах Пензы отключат отопление и горячую воду

04.04.2023 | 12:39

В среду, 5 апреля, жители нескольких микрорайонов Пензы останутся без горячего водоснабжения и отопления. Ресурсы отключат с 8:00 до 18:00 в связи с проведением аварийно-восстановительных работ, сообщили в администрации Железнодорожного района.

В АО «Энергоснабжающее предприятие» уточнили, что речь идет о порыве на теплотрассе.

Отключение коснется многоквартирных жилых домов в 1-м пр-де Добролюбова, 2, 3, 5; на ул. Антонова, 54, 56, 58, 62, 70, 74, 76, Измайлова, 58а, 58а к. 1, 58а к. 2, 58а к. З, 60, 60а, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 72а, 73, 74, 76, 79, 81, 83, ул. Ново-Казанской, 2, 2а, 2Б, 2в, 4, 4Б, 6, 6а, 6Б, 6г, 8, 8Б, 10, 14, 16, 18, 20, 22, ул. Ангарской, 11, ул. Бумажников, 1, 3, 14/21а, ул. Стадионной, 1, 2, 3, 4, ул. Парковой, 10, ул. Зарубина, 19, 27, ул. Фабричной, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, ул. Тарханова, 5, 7, 10, 10в, 11, 12, 13, 15.

Также в списке адресов жилые дома малоэтажной застройки на ул. Казанской, 24а, ул. Стрельбищенской, 8, 10, 12, 18, 18а, 20, ул. Измайлова, 41а, 43, 43в, 45, 45а, 45Б, 45в, 47, 47а, 47Б, 47в, 49, 50, 51, 53, 55, 55а, 55Б, 55в, ул. Ангарской, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 1-го пер. Ангарского, 1, 1а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15в, 2-го пер. Ангарского, 1, 1а, 3, 5/9, ул. Бумажников, 6, 7, 8, 9, 15, 1-го пр-да Зарубина, 2, 5-го пр-да Зарубина, 12, 14, 16, ул. Зарубина, 21, 28, 29, 40, ул. Лесной поселок, 4, 7, 12, 40, ул. Стадионной, 5, 7, 9, 1-го пр-да Фестивального, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 2-го пр-да Фестивального, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 3-го пр-да Фестивального, 1, 2, 3, 4, 5.

В зону отключения попадут детские сады № 4 (филиал «Солнышко» на ул. Антонова, 68, и «Мозаика» на ул. Антонова, 45а), № 57 (филиал «Матрешка» на ул. Ново-Казанской, 10Б, и ул. Измайлова, 51а), № 105 (филиал «Тополек» на ул. Фестивальной, 1, и «Яблонька» на ул. Тарханова, 3); школы № 77 корпус № 2 (ул. Антонова, 72), № 26 (ул. Луговая, 1а), № 43 (ул. Парковая, 3); городская поликлиника № 4 (ул. Парковая, 2), городская детская поликлиника № 4 (ул. Фабричная, 9а), городская стоматологическая поликлиника № 3 (ул. Фабричная, 14), ГБУЗ «Станция скорой помощи» (ул. Ново-Казанская, 8).

Не будет отопления и горячей воды в ТЦ «Атак» (ул. Антонова, 78), МАУ «Детское питание» (ул. Измайлова, 73), м-не «Магнит» (ул. Измайлова, 75), на насосной станции ООО «Горводоканал» (ул. Ново-Казанская, 10а), в м-не «Магнит» (ул. Ново-Казанская, 12), ФГАОУ ДПО «Пензенский ЦППК» (ул. Измайлова, 48), м-не ОАО «Маяк» (ул. Бумажников, 1а), ДШИ № 3 «Лира» (ул. Бумажников, 11), гостинице «Маяк» (ул. Парковая, 10), ФОК «Маяк» (ул. Стадионная, 4а), ТЮЗе (ул. Тарханова, 11а), ПОЧУ ПТСБУ (ул. Тарханова, 11Б), СТО (ул. Тарханова, 17а), отделении почтовой связи № 440007 (ул. Фабричная, 4), МФЦ «Мои документы» (ул. Фабричная, 2), ТЦ «Маяк» (ул. Тарханова, 10в) и м-не «Магнит» (ул. Тарханова, 5).