Пензенцы назвали среднемесячную сумму, которая нужна им для счастья

04.04.2023 | 09:26

Среднемесячная сумма, способная осчастливить жителей Пензенской области, существенно выросла за пять месяцев, тогда как в целом по России запросы населения, наоборот, снизились.

Сейчас среднестатистическому россиянину для счастья нужно 195 000 рублей в месяц, но под Новый год желания были другие - 205 000, сообщили эксперты SuperJob.

У пензенцев требования увеличились с 163 000 рублей (в октябре 2022-го) до 185 000. В апреле прошлого года жителей региона сделала бы счастливой среднемесячная сумма в 160 000 рублей.

Пенза вошла в число городов, где значительнее всего выросли денежные запросы населения за минувшие месяцы (на 13-18%). Помимо нее, больше в средствах стали нуждаться в Оренбурге, Санкт-Петербурге, Ижевске.

Подросли запросы и у соседей пензенцев, в Саратове. Теперь их осчастливили бы 192 000 рублей в месяц (180 000 - в октябре 2022-го).

В опросе специалистов приняло участие экономически активное население в возрасте от 18 лет. Он проводился в течение марта.