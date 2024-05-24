38% россиян считают: персональным данным нужна максимальная защита

24.05.2024 | 13:27

Более трети россиян (38%) считают, что организации должны применять все основные меры по защите пользовательских персональных данных как на программном уровне, так и на аппаратном, а также минимизировать участие человека в обработке персональных данных, показали результаты опроса* ВТБ и банка «Открытие».

Согласно проведенному исследованию, 35% респондентов сообщили, что «в современном мире тотальной "интернетизации"» данные о них «уже есть в таком количестве источников и так или иначе могут утечь», что они «уже давно перестали об этом переживать». Больше всего респондентов с таким мнением оказалось на Дальнем Востоке - свыше половины (51%) опрошенных, меньше всего - в Северо-Западном и Уральском федеральных округах (по 28%).

«В то же время большинство опрошенных по всей России (53% респондентов) продолжают считать свои персональные данные крайне чувствительной информацией, которую они по возможности стараются лишний раз о себе не оставлять», - сообщили в пресс-службе ВТБ.

Четверть опрошенных (26%) даже признались, что используют вымышленные имена и дополнительные номера телефонов для всевозможных регистраций в интернете и программах лояльности компаний. Однако примерно столько же (27%) не видят в этом смысла и всегда указывают свои реальные данные.

Чтобы повысить уровень доверия к процессу обработки персональных данных, по мнению участников опроса, организациям достаточно обезличивать данные (32%), защищать доступ на аппаратном и программном уровнях (24%), исключать или минимизировать участие человека в этой обработке (13%). 38% респондентов считают, что организации должны предпринимать все эти шаги.

«Современным организациям - будь то ведомства или частный бизнес - крайне важны для работы данные об их клиентах, сотрудниках и др. К слову, исторически именно банки были одними из первых, кто научился извлекать ценность из статистических данных о клиентах: например, первые модели кредитного скоринга, позволяющие автоматически принимать решения, датируются еще 50-ми годами прошлого века. И сегодня данные собирают, анализируют и бережно защищают от какого-либо влияния на них извне. При этом чем больший массив данных оказывается в распоряжении какого-либо оператора персональных данных, тем больше усилий он должен прикладывать к тому, чтобы обеспечивать их сохранность. И на первый план, безусловно, выходят вопросы безопасного оборота данных», – рассказал руководитель департамента анализа данных и моделирования, старший вице-президент ВТБ Максим Коновалихин.

* Опрос провели ВТБ и банк «Открытие» в период 1–12 мая 2024 года по репрезентативной выборке среди 1 500 человек в возрасте от 18 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.