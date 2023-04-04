Сетевое издание|18+|Вторник|4 апр 2023|21:02
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+15oC
+16oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Пензенец разместил во дворе пакеты для уборки за собаками

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Радик Васильев, владелец двух псов, повесил в своем микрорайоне два ящика с пакетами и обращением к тем, кто выгуливает питомцев в округе. Он не пытается изменить мир пензенских собаководов - просто решил начать с себя и тех, кто живет поблизости.

«Слишком грязно просто. Решили и сами в это втянуться, и, может, если два собачника обратят внимание на это объявление, тоже попробуют и поймут, что это не так страшно, в этом нет ничего такого противного», - отметил Радик Васильев.

Поэтому после завершения туалета четвероногими он убирает за ними продукты жизнедеятельности. Будет рад, если и другие собаководы станут так же делать - вне зависимости от размера животного.

«Не считаю зазорным убрать за своей собакой, считаю, это правильно. Что есть дополнительные места, где можно взять пакетик - мало ли, забыла! - это очень хорошо», - рассказала собаковод Ирина.

Из древесных отходов Радик Васильев, занимающийся столярным делом, смастерил ящики. Разместил их на зеленом островке на пересечении улиц Пушкина и Ставского.

«И для себя удобно. Закинул пакеты, написал объявление, вроде как откликнулись. В интернете, по крайней мере, неплохо расходятся», - сообщил молодой человек.

Автору культурной инициативы уже стали писать собаководы из других районов с просьбой и им помочь с установкой ящиков.

Что касается общегородского подхода к цивилизованному выгулу домашних питомцев, то в Пензе не так много специальных площадок. Вернее, их можно по пальцам пересчитать. Одну из последних обустроили на улице Карпинского осенью 2021-го. На ней тоже разместили призыв убирать за собаками.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте