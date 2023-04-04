Пензенец разместил во дворе пакеты для уборки за собаками

04.04.2023 | 20:34

Радик Васильев, владелец двух псов, повесил в своем микрорайоне два ящика с пакетами и обращением к тем, кто выгуливает питомцев в округе. Он не пытается изменить мир пензенских собаководов - просто решил начать с себя и тех, кто живет поблизости.

«Слишком грязно просто. Решили и сами в это втянуться, и, может, если два собачника обратят внимание на это объявление, тоже попробуют и поймут, что это не так страшно, в этом нет ничего такого противного», - отметил Радик Васильев.

Поэтому после завершения туалета четвероногими он убирает за ними продукты жизнедеятельности. Будет рад, если и другие собаководы станут так же делать - вне зависимости от размера животного.

«Не считаю зазорным убрать за своей собакой, считаю, это правильно. Что есть дополнительные места, где можно взять пакетик - мало ли, забыла! - это очень хорошо», - рассказала собаковод Ирина.

Из древесных отходов Радик Васильев, занимающийся столярным делом, смастерил ящики. Разместил их на зеленом островке на пересечении улиц Пушкина и Ставского.

«И для себя удобно. Закинул пакеты, написал объявление, вроде как откликнулись. В интернете, по крайней мере, неплохо расходятся», - сообщил молодой человек.

Автору культурной инициативы уже стали писать собаководы из других районов с просьбой и им помочь с установкой ящиков.

Что касается общегородского подхода к цивилизованному выгулу домашних питомцев, то в Пензе не так много специальных площадок. Вернее, их можно по пальцам пересчитать. Одну из последних обустроили на улице Карпинского осенью 2021-го. На ней тоже разместили призыв убирать за собаками.