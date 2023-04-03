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Общество

Во фруктовом мармеладе не нашли обещанных витаминов

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Специалисты Роскачества исследовали 30 образцов популярного жевательного мармелада с фруктовыми вкусами и ответили на вопрос, насколько он безопасен.

Для проверки был закуплен товар, произведенный в России, Турции, Германии, Китае, Испании, Аргентине и Гонконге.

Первое, что выявили специалисты, - в исследованном мармеладе нет витаминов, хотя на упаковках четырех торговых марок они заявлены (Hippo Bondi & Friends, MixBar, Babyfox и Mamba).

В мармеладе Piratmarmelad и ВкусВилл нашли неуказанные в составе синтетические красители.

8 торговых марок соответствуют требованиям Роскачества (они допускают содержание только натуральных ароматизаторов и ванилина и запрещают искусственные красители, вкусоароматические вещества, подсластители и диоксид серы). Все товары оказались отечественного производства: «Ухты-шки!», Crazy Party, Fruit-tella, Лента Kids, KrutFrut, «Марми», Mayama и «Левушка».

Опросы показали, что 68% потребителей покупают мармелад для себя и детей и только 7% запрещают продукт ребенку. Правы, скорее, последние. Употребление мармелада допустимо лишь в умеренных количествах.

С одной стороны, его признали безопасным. Специалисты не нашли признаков микробиологических загрязнений кишечной палочкой, патогенов (в т. ч. сальмонеллы), дрожжей и плесневых грибов, тяжелых металлов (ртути, кадмия, мышьяка, свинца).

С другой - назвать мармелад полезным сложно. «Не только из-за отсутствия витаминов и наличия сомнительных красителей, но и из-за большого количества сахара. Съесть 100 г можно, почти не заметив, а дневная норма по сахару будет превышена», - предупредили в Роскачестве.

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