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Общество

В Средней Елюзани приготовили плов из 380 кг мяса и 320 кг риса

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В селе Средняя Елюзань Городищенского района Пензенской области в рамках благотворительной акции «Ифтар с собой» раздали 2 500 порций плова.

Акция была объявлена мечетью в субботу, 1 апреля.

Плов для постящихся в Рамадан раздавали всем желающим в центре села. Там же его и готовили в шести казанах. 500 порций вручили нуждающимся семьям.

«Чтобы приготовить такое количество плова, было использовано 200 килограммов моркови, 40 килограммов лука, 380 килограммов мяса, 320 килограммов риса и других продуктов», - сообщается в группе «Подслушано Городищенский район» в соцсети «ВКонтакте».

Рамадан - девятый месяц мусульманского календаря, на протяжении которого верующие постятся в светлое время суток. Пост заканчивается праздником Ураза-байрам. В 2023 году Рамадан начался 22 марта после захода солнца и продлится по 20 апреля.

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Источник — vk.com/podslushano058
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