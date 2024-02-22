ЕР направила в новые регионы 90 тысяч тонн гуманитарки за два года

22.02.2024 | 14:27

«Единая Россия» провела в Хабаровске форум первичных отделений, посвященный двухлетию гуманитарной миссии в новых регионах, сообщает ER.ru.

Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак напомнил, что 22 февраля 2022 года первая колонна гуманитарной помощи от региональных отделений прибыла в Ростовскую область, куда эвакуировали беженцев с Донбасса.

«Наша партия первой пришла на помощь людям, которые в то время были вынуждены покинуть дома. Волонтеры «Молодой Гвардии Единой России» работали в Мариуполе, непосредственно когда в самом городе еще шли бои. В кратчайшие сроки «Единая Россия» развернула на территории Донецкой и Луганской народных республик сеть гуманитарных центров, где оказывали медицинскую помощь, помогали найти пропавших родственников, оформить все необходимые документы», - перечислил он.

В первые месяцы партия открыла 45 центров. Они появлялись на освобождаемых территориях по мере продвижения армейских подразделений. С возвращением мирной жизни они трансформировались, и сегодня в них можно получить разную помощь, в том числе юридическую.

Все это время адресную помощь жителям оказывали активисты МГЕР и «Волонтерской роты». За два года через гуманитарную миссию «Единой России» прошло более 3,5 тысячи волонтеров. Еще более тысячи участников гуманитарной миссии - врачи.

Добровольцами на фронт ушли более 270 депутатов «Единой России» разного уровня и около 200 активистов МГЕР.

И сейчас основные усилия «Единой России» направлены на помощь фронту.

С первых дней проведения СВО Пензенское отделение партии «Единая Россия» передает автомобили, спецсредства, квадрокоптеры, беспилотники, средства связи, тепловизоры и экипировку для бойцов на передовой. Уже организована доставка сотен тонн необходимых фронту грузов.

Также реготделение поддерживает тех, кто остался в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях, эвакуированных жителей Донбасса, подчеркнул депутат фракции «Единая Россия» Государственной Думы Дмитрий Каденков.

«Доставляется техника, строительные материалы, гуманитарные грузы, специалисты помогают в восстановлении инженерных сетей, социальной инфраструктуры, благоустройстве населенных пунктов. Так, сразу несколько объектов водоснабжения ремонтируется в Пологах, начаты работы на участке водопровода длиной 770 метров и на двух артезианских скважинах в Токмаке.

Для проведения ремонта пензенцами завезены новые трубы, инструменты, расходные материалы, необходимое оборудование и приспособления. К началу весны в Токмаке планируется обновить свыше 40 объектов, в Пологах - более 50 остановок и малых архитектурных форм в скверах», - рассказал Дмитрий Каденков.