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Общество

В районы Пензенской области отправили 150 мешков одежды и обуви

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Центр гуманитарной помощи Пензенской епархии отправил более 150 мешков одежды и обуви в районы. Вещи для детей и взрослых отвезли в Лунинский, Бессоновский, Пензенский (село Кондоль) и Шемышейский районы.

В районы Пензенской области отправили 150 мешков одежды и обуви

Доставкой занимались добровольцы на личных автомобилях.

В районы Пензенской области отправили 150 мешков одежды и обуви

«Вещи передаются нуждающимся семьям, а также в районные центры социального обслуживания населения, откуда затем распределяются малоимущим, многодетным, инвалидам, одиноким пожилым людям, погорельцам», - рассказали в Пензенской епархии.

Обратиться в центр гуманитарной помощи может любой человек, оказавшийся в трудной жизненной ситуации. Он работает на Захарова, 6 (территория Успенского собора) с 16:00 до 19:00 по четвергам и с 11:00 до 13:00 по субботам.

Благотворительную помощь также оказывает храм преподобного Серафима Саровского. Оттуда отправили вещи жителям села Бекетовка Иссинского района.

«Социальная служба при храме приглашает всех желающих принять участие в благотворительных акциях. Принести вещи можно в часы работы храма. Востребованы одежда, обувь, предметы быта, книги и игрушки», - уточнили в епархии.

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Источник — фото Пензенской епархии
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