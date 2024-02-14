Зареченцы спасают жизни бойцов и технику в зоне СВО

14.02.2024 | 17:39

За 2023 год жители Заречного сплели и отправили в зону спецоперации почти 2,5 тысячи маскировочных сетей, чтобы спасти жизни бойцов и технику.

«В будни, выходные, праздники на 17 участках, которые располагаются на предприятиях, в учреждениях, школах, жители города плетут сети», - сообщает портал zarpressa.ru.

Материал для работы закупают как бизнесмены, так и рядовые горожане. В месяц требуется около 300 000 рублей.

В феврале зареченцам нужно сплести 200 сетей. И если рабочей силы достаточно, то денег на материалы не хватает.

Чтобы решить эту проблему, в местных торговых центрах устанавливают ящики для сбора средств. Пока их пять.

Внести свой вклад зареченцы могут по адресам: ул. Строителей, 4а; проспект 30-летия Победы, 22; ул. Светлая, 25а; ул. Ленина, 60а; ул. Комсомольская, 1а/1.