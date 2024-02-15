Из Камешкирского района отправили гумкараван в зону СВО

Из Камешкирского района Пензенской области отправился очередной караван с гуманитарной помощью для бойцов СВО. Об этом в четверг, 15 февраля, сообщил губернатор Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях.
В путь отправились 16 грузовых машин. Они повезли пиломатериалы, теплые вещи и продукты.
Посылки собирали взрослые, но не остались в стороне и дети: школьники написали участникам СВО письма со словами поддержки.
«Спасибо всем, кто помогает фронту. Пусть бойцы знают - у них надежный тыл. Пензенская область всегда поддержит земляков», - подчеркнул Олег Мельниченко.
Ранее сообщалось, что жители Пензенской области начали отправлять участникам специальной военной операции посылки к 23 Февраля. 12-го числа туда, кроме продуктов и одежды, повезли 50 индивидуальных коробок с надписью «Посылка защитнику Отечества».
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