Из Камешкирского района отправили гумкараван в зону СВО

15.02.2024 | 20:47

Из Камешкирского района Пензенской области отправился очередной караван с гуманитарной помощью для бойцов СВО. Об этом в четверг, 15 февраля, сообщил губернатор Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях.

В путь отправились 16 грузовых машин. Они повезли пиломатериалы, теплые вещи и продукты.

Посылки собирали взрослые, но не остались в стороне и дети: школьники написали участникам СВО письма со словами поддержки.

«Спасибо всем, кто помогает фронту. Пусть бойцы знают - у них надежный тыл. Пензенская область всегда поддержит земляков», - подчеркнул Олег Мельниченко.

Ранее сообщалось, что жители Пензенской области начали отправлять участникам специальной военной операции посылки к 23 Февраля. 12-го числа туда, кроме продуктов и одежды, повезли 50 индивидуальных коробок с надписью «Посылка защитнику Отечества».