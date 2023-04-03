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Общество

Шум и запах от бассейна на Калинина убивают нервные клетки пензенцев

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Нервные клетки жильцов нескольких домов на улице Калинина продолжают погибать. Больше всего страдают люди из 121-й многоэтажки. В 30 метрах от нее Дворец водного спорта, а на его территории 7 дней в неделю 24 часа в сутки гудит и испускает зловоние дизельный генератор.

«Этот постоянный низкочастотный шум слышен всем жильцам нашего дома. Мы уже устали с этим бороться, два года пишем жалобы, обращаемся в Роспотребнадзор. Было вынесено уже практически 9 предупреждений владельцу этого бассейна - результатов никаких нет», - пожаловалась жительница дома № 121 на ул. Калинина Ольга Круглова.

«В прокуратуру обращались, в администрацию города, в администрацию Первомайского района, писали также в Ростехнадзор, в Росприроднадзор. Никаких подвижек в этом деле нет до сих пор», - возмутилась жительница дома № 121 на ул. Калинина Татьяна Гусева.

На детской площадке местная ребятня играть не может. Через несколько минут нахождения на несвежем воздухе голова начинает болеть. Кроме того, держит в напряжении непрекращающийся гул.

Если подойти ближе к воротам, за которыми находится дизельный генератор, то шум слышно отчетливо.

«Летом вообще не откроешь окна. Ни второй, ни третий, ни четвертый этажи не спят, потому что он работает круглосуточно. И также верхние этажи, им доходит тоже шум», - сообщила старшая по дому № 121 на ул. Калинина Ангелина Елистратова.

Жильцы рассказали, что дизель-генератор заработал здесь после того, как бассейн отключили от централизованной электросети, якобы за долги перед ресурсоснабжающей организацией.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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