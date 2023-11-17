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Общество

Запах газа: подведены итоги изучения проб воздуха в Пензе

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В Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области отчитались о состоянии качества атмосферного воздуха в Терновке и Гидрострое, жители которых жаловались на запах газа 16 и 17 ноября.

«В микрорайонах Междуречье и Терновка отчетливый запах газа. Якобы какая-то контора на улице Рябова, 30а (вторсырье, по-моему), что-то делала со своими бочками, в которых находился этот газ, и поэтому вся Терновка теперь задыхается», - изложила проблему местная жительница.

Получив информацию, специалисты надзорного органа немедленно выехали на место. Они провели замеры воздуха на содержание приоритетных загрязняющих веществ как на территории промзоны у Рябова, 30а, так и вблизи жилой застройки.

Изучив пробы, эксперты пришли к выводу, что неудовлетворительные результаты отсутствуют.

«Вместе с тем работа по исследованиям атмосферного воздуха, а также воды из реки Ардым продолжается», - добавили в управлении.

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