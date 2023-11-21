Довела: в Пензе шумную соседку ударили металлической лопаткой

21.11.2023 | 20:23

43-летняя жительница дома на улице Беляева в Пензе обратилась в полицию с жалобой на побои. Она рассказала, что пострадала от рук соседки.

Правоохранители выяснили, что конфликт между женщинами произошел накануне. 63-летняя горожанка вооружилась металлической лопаткой и ударила оппонентку по руке.

«Для выяснения всех обстоятельств случившегося участковые уполномоченные полиции доставили пенсионерку в отдел полиции», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Спорщица во всем созналась. Она пояснила, что поругалась с соседкой из-за постоянного шума из ее квартиры, мешающего спать по ночам.

В отношении пенсионерки возбудили уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Ей грозит до 2 лет лишения свободы.