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Криминал

Довела: в Пензе шумную соседку ударили металлической лопаткой

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43-летняя жительница дома на улице Беляева в Пензе обратилась в полицию с жалобой на побои. Она рассказала, что пострадала от рук соседки.

Правоохранители выяснили, что конфликт между женщинами произошел накануне. 63-летняя горожанка вооружилась металлической лопаткой и ударила оппонентку по руке.

«Для выяснения всех обстоятельств случившегося участковые уполномоченные полиции доставили пенсионерку в отдел полиции», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Спорщица во всем созналась. Она пояснила, что поругалась с соседкой из-за постоянного шума из ее квартиры, мешающего спать по ночам.

В отношении пенсионерки возбудили уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Ей грозит до 2 лет лишения свободы.

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