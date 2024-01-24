В Пачелме занимающиеся плаванием дети рисковали здоровьем

24.01.2024 | 18:23

В Пачелме в здании спортивно-оздоровительного комплекса «Дельфин» с проверкой побывали сотрудники прокуратуры. Они установили, что занимающиеся плаванием школьники рисковали своим здоровьем.

19 января сломался трансформатор, который использовали для электроснабжения «Дельфина». Поэтому автономные системы приточной и вытяжной вентиляции в зале ванны бассейна не работали.

Сотрудники надзорного органа выяснили, что никакого лабораторного контроля за состоянием воздуха в зоне, где занимались пловцы, не велось.

«Несмотря на нарушение санитарно-эпидемиологических требований, способных повлечь возникновение угрозы жизни и здоровью людей, в бассейне продолжали проводиться занятия по плаванию для детей школьного возраста», - отметила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Чтобы в бассейн все же притекал свежий воздух, администрация открывала форточки, а это не допускается санитарно-эпидемиологическим законодательством.

Только после прокурорской проверки директор комплекса принял решение о ремонте трансформатора, для чего приостановил работу бассейна.

«Проверка исполнения требований законодательства в деятельности спортивного учреждения продолжается. По результатам ее завершения будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования», - добавила Светлана Артамонова.