Посетитель ДС «Буртасы» пожаловался на ржавчину и холодный душ

29.11.2023 | 21:30

Житель Пензенской области, посещающий дворец спорта «Буртасы», рассказал о детях, которые вынуждены принимать холодный душ.

По словам мужчины, смесители работают плохо, температуру воды невозможно отрегулировать.

«Не работает несколько душей, а другие работают очень плохо. Вчера был свидетелем того, как маленькие дети, которые вышли с тренировки, не могли настроить температуру воды, стояли под холодной», - рассказал мужчина сетевому изданию «ПензаИнформ».

Он добавил, что держатели для мочалок и мыла покрылись ржавчиной, поэтому личные вещи пачкаются. Кроме того, у пензенца возник вопрос к администрации учреждения, касающийся регулирования количества плавающих.

«В правилах посещения указано, что на дорожке должно быть не больше 10 человек. Я постоянно хожу в бассейн и наблюдаю, что на дорожке могут плавать до 20 человек. Почему это не отслеживают?» - поинтересовался мужчина.

Его обращение направили в администрацию ДС «Буртасы».

В учреждении провели проверку и ответили, что в душевых плавательного бассейна из 36 леек плохо работают 4. Проблем со смесителями не обнаружили. В августе 2023 года их все заменили на новые.

«У одной из полочек для мыла погнуты прутья. Для мыльных принадлежностей и полотенец в помещении перед выходом на воду оборудован шкафчик для хранения личных вещей. Приняты меры по устранению недостатков», - ответили в администрации.

Что касается количества плавающих, то оно регистрируется в журнале учета на каждом сеансе.

«Норма единовременной пропускной способности физкультурно-оздоровительных бассейнов для плавания размером 25 на 50 метров составляет 120 человек, занимающихся единовременно. Что соответствует нахождению на одной дорожке не более 12 человек», - пояснили пензенцу.