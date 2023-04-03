Сетевое издание|18+|Понедельник|3 апр 2023|13:00
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+14oC
+15oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Пензенцам не обещают реконструкции Комсомольского парка

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Состояние Комсомольского парка удручает пензенцев: ремонта там не было давно.

«Дома растут, семьи с маленькими детьми заселяются, а в парке все только разрушается...» - констатировала жительница Заводского района на странице администрации Пензы в соцсети «ВКонтакте».

В мэрии признали, что на территории парка есть участки пешеходных дорожек, требующие ремонта либо полной замены покрытия.

Руководство парка ведет работу по поиску инвесторов для решения инфраструктурных задач учреждения, сообщили в администрации Пензы. То есть в ближайшее время изменений ждать не стоит.

Пока же технические службы парка регулярно занимаются благоустройством территории. Они собирают мусор и опавшую листву, опиливают аварийные деревья, красят и ремонтируют объекты, расположенные в парке.

Состояние Комсомольского парка не раз вызывало нарекания горожан. Претензии к объекту в разное время высказывали чиновники и волонтеры регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт», указавшие на множество опасных для посетителей мест.

В 2020 году пензенцы назвали Комсомольский парк худшей зоной отдыха в городе.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте