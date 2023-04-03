Пензенцам не обещают реконструкции Комсомольского парка

03.04.2023 | 12:04

Состояние Комсомольского парка удручает пензенцев: ремонта там не было давно.

«Дома растут, семьи с маленькими детьми заселяются, а в парке все только разрушается...» - констатировала жительница Заводского района на странице администрации Пензы в соцсети «ВКонтакте».

В мэрии признали, что на территории парка есть участки пешеходных дорожек, требующие ремонта либо полной замены покрытия.

Руководство парка ведет работу по поиску инвесторов для решения инфраструктурных задач учреждения, сообщили в администрации Пензы. То есть в ближайшее время изменений ждать не стоит.

Пока же технические службы парка регулярно занимаются благоустройством территории. Они собирают мусор и опавшую листву, опиливают аварийные деревья, красят и ремонтируют объекты, расположенные в парке.

Состояние Комсомольского парка не раз вызывало нарекания горожан. Претензии к объекту в разное время высказывали чиновники и волонтеры регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт», указавшие на множество опасных для посетителей мест.

В 2020 году пензенцы назвали Комсомольский парк худшей зоной отдыха в городе.