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Общество

Для пензенских студентов организовали библиоквест

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Сотрудники библиотеки для детей и юношества в рамках проекта «Пушкинская карта» организовали для студентов колледжа квест «Классик: я вас знаю?».

«Такая форма очень привлекательна для молодых людей, подростков, поскольку предполагает их активное участие. Как правило, в рамках квеста они посещают несколько площадок (пять-шесть), на каждой получают конкретные задания. Задания могут быть зашифрованы разным образом, при разгадывании можно использовать и информационные технологии, например QR-коды, и классические ресурсы (книги, энциклопедии, справочники)», - пояснила заместитель директора Пензенской областной библиотеки для детей и юношества Марина Русакова.

На каждой станции молодые люди узнавали по букве. На одной из локаций активно решали загадки.

«Тут была тема по географии, картам - моя любимая. Так-то весело, интересно, квесты я люблю», - рассказал участник квеста Ашот Барсегян.

Но литературу он не так хорошо воспринимает.

«Давно уже перестал читать книги, уже не мое», - признал учащийся.

Заветное имя сотрудники библиотеки настоятельно просили не раскрывать, чтобы следующие участники квеста могли догадаться сами. Известно лишь, что он классик.

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Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
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