Все не вовремя: в Пензе нашли причину высокого травматизма зимой

31.03.2023 | 12:27

В пятницу, 31 марта, на сессии Пензенской городской думы депутаты обратили внимание начальника управления ЖКХ города Ильдара Усманова на часы работы дворников и спецтехники.

«Травматизм этой зимой большой был, потому что у нас тротуары во льду были. А почему? Потому что своевременно их не убирали. Техника выходила к обеду их убирать. В других регионах и дворники, и коммунальная техника уже в 4 часа утра выходят, перед тем как люди идут на работу, и, соответственно, вот этого льда нет», - указал Андрей Жданников.

Он добавил, что всю зиму горожане наблюдали в пешеходных зонах кашу и грязь, и попросил управление ЖКХ лучше подготовиться к следующему сезону.

«Основная проблема у нас, что не делается вовремя. Если бы вовремя убиралось, то не нужно было бы посыпать, обрабатывать и так далее. Но нам проще пооткрывать дополнительные травмпункты», - поддержал коллегу депутат Алексей Иванов.

Председатель гордумы Владимир Мутовкин высказался по поводу работы поливомоечных машин. По его мнению, в 9 часов утра такая техника не должна работать.

«Все время в Советском Союзе они работали либо после 11, либо до 4 часов утра. У нас: едем из Арбекова, 9 часов утра - едет поливальная машина и отмывает. Попозже или пораньше это нельзя сделать?» - спросил Усманова Мутовкин.

Та же ситуация - с вывозом снега зимой. По словам председателя гордумы, эти работы начинаются в 8 часов утра, когда горожане едут на работу.

«Сейчас новые КамАаЗы, хорошее оборудование. Поэтому вопрос за вами по организации этой деятельности. Пожалуйста, проработайте», - попросил он начальника управления ЖКХ.