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Общество

В Пензенской области прогнозируют высокие риски лесных пожаров

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По данным ФБУ «Авиалесоохрана», в апреле в северной части Пензенской области прогнозируется повышенная вероятность превышения средних многолетних значений пожарной опасности.

Такая же обстановка ожидается в других регионах Поволжья - центральной, южной и восточной части Оренбургской области и на юге Республики Башкортостан.

В Центральном федеральном округе под угрозой пожаров вся территория Воронежской и Тамбовской областей, южные части Белгородской, Липецкой, Тульской и Рязанской областей.

Всего в апреле 32 региона России могут оказаться в красной зоне по пожарам в связи с погодными условиями.

«Вероятностный прогноз будет ежемесячно корректироваться на следующий месяц», - говорится в сообщении.

30 марта в Пензенской области открылся пожароопасный сезон, который продлится до 15 октября. В этом году на защиту лесов от огня выделено свыше 57 миллионов рублей. Приобретены 3 грузовика и малый патрульный пожарный комплекс.

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Источник — фото pixabay.com
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