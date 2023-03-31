Сетевое издание|18+|Пятница|31 мар 2023|14:51
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Общество

В Пензе мобилизованные пользовались кроватями и бельем из детских лагерей

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В пензенские лагеря потребовалось закупить новые кровати, подушки, одеяла. Потратить деньги, которые могли бы пойти на другие нужды, пришлось из-за частичной мобилизации, объявленной 21 сентября 2022 года.

Как сообщил на сессии гордумы в пятницу, 31 марта, глава Пензы Александр Басенко, данные расходы бюджетных средств предусмотрены не были.

«За счет того, что мы приняли почти 8 000 мобилизованных осенью, у нас оказались не заложены расходы на детский отдых», - объяснил Басенко.

Мобилизованные использовали установленные в ФОКах кровати, а также матрасы и подушки. Мебель и белье привезли из детских лагерей. Александр Басенко заявил, что не может вернуть их обратно.

«У нас целый ФОК был для лазарета или изолятора, где находились больные мобилизованные с ковидом, с соплями», - объяснил он.

Ради соблюдения санитарных норм понадобилось обновление.

Кроме того, пришлось предусмотреть расходы сверх плана - на организацию отдыха детей мобилизованных и погибших в зоне СВО солдат.

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