В Пензе депутат предложил привлечь школьников к шитью для бойцов СВО

31.03.2023 | 11:16

В Пензе можно было бы усилить работу по патриотическому воспитанию школьников: увеличить количество уроков мужества, привлечь ребят к изготовлению окопных свечей. Такую точку зрения выразил на сессии городской думы в пятницу, 31 марта, депутат Алексей Иванов.

«Зачастую администрация школ заточена только на выполнение команд «сверху», инициатива там практически отсутствует. Если что-то нужно изменить, никакого особого желания на местах не возникает. Страна уже год живет в условиях специальной военной операции, но касаемо патриотического воспитания никаких изменений у нас практически не произошло», - посетовал Иванов.

В пример он привел руководство одной из школ (номер народный избранник не назвал). Ветеранская организация привезла туда портреты ветеранов Афганистана, предложила провести уроки мужества по тематике трех вооруженных конфликтов, сделать выставку вооружения, но инициатива отклика не нашла.

«Три или даже четыре месяца пролежали там портреты, никто ни с каким предложением не вышел, мы их забрали и увезли», - закончил историю Иванов.

Народный избранник попросил начальника управления образования города Аллу Маркову побеседовать с директорами школ, чтобы ситуация изменилась.

Так, например, на уроках технологии ребята могли бы мастерить что-то для бойцов, находящихся в зоне СВО: делать различные заготовки и окопные свечи, шить изделия и так далее.

«Ничего этого не делается. Вот уже год прошел, хотелось бы, чтобы в этом направлении управление образования как-то поработало», - отметил депутат.