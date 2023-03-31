Сетевое издание|18+|Пятница|31 мар 2023|13:19
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+5oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

В Пензе депутат предложил привлечь школьников к шитью для бойцов СВО

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензе можно было бы усилить работу по патриотическому воспитанию школьников: увеличить количество уроков мужества, привлечь ребят к изготовлению окопных свечей. Такую точку зрения выразил на сессии городской думы в пятницу, 31 марта, депутат Алексей Иванов.

«Зачастую администрация школ заточена только на выполнение команд «сверху», инициатива там практически отсутствует. Если что-то нужно изменить, никакого особого желания на местах не возникает. Страна уже год живет в условиях специальной военной операции, но касаемо патриотического воспитания никаких изменений у нас практически не произошло», - посетовал Иванов.

В пример он привел руководство одной из школ (номер народный избранник не назвал). Ветеранская организация привезла туда портреты ветеранов Афганистана, предложила провести уроки мужества по тематике трех вооруженных конфликтов, сделать выставку вооружения, но инициатива отклика не нашла.

«Три или даже четыре месяца пролежали там портреты, никто ни с каким предложением не вышел, мы их забрали и увезли», - закончил историю Иванов.

Народный избранник попросил начальника управления образования города Аллу Маркову побеседовать с директорами школ, чтобы ситуация изменилась.

Так, например, на уроках технологии ребята могли бы мастерить что-то для бойцов, находящихся в зоне СВО: делать различные заготовки и окопные свечи, шить изделия и так далее.

«Ничего этого не делается. Вот уже год прошел, хотелось бы, чтобы в этом направлении управление образования как-то поработало», - отметил депутат.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте