22 мая пензенцев ждут теплые ночь и день

21.05.2024 | 22:00

22 мая в Пензенской области ожидаются гроза и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Из-за этого в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности (потенциально опасно).

В ночь на среду, по прогнозам синоптиков, температура не опустится ниже +9...+11 градусов, будет дуть слабый западный ветер, преимущественно без осадков.

Днем воздух прогреется до +24 градусов, ветер изменит направление на северное и усилится, ожидается кратковременный дождь.

Такая погода - результат влияния атмосферного фронта, проходящего через Пензенскую область, отметили специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Предки в старину считали, что если 22 мая идет дождь, уродятся хлеб и рожь.