«Термодом» приглашает за весенним обновлением

Весна - это всегда ощущение обновления. Поэтому жителям и гостям Пензы и Города Спутника предлагается освежить в памяти, какие проекты «Термодома» смогут принести новизну в их жизнь.
Итак, прямо сейчас «Термодом» строит следующие объекты:
- «Созвездие» - дома комфорт-класса космического уровня, в которых настроение становится солнечным не только с первыми утренними лучами;
- «Радужные дворы» - семейные, уютные. Четыре дома уже построено, и еще в двух прямо сейчас интересные предложения найдутся легко;
- «8 Марта» - жилой комплекс на самой весенней пензенской улице, о котором чаще всего спрашивают посетители офисов «Термодома»;
- «Лайм Парк» - как подснежник, радует глаз, но в апреле не отцветет. А вот раскупить могут, так что следует поторопиться;
- «Новелла» - как и весна, меняет облик Пензы в Заводском районе;
- суперпроекты «Термодома» «Парк Рояль» и «Ньютон» - комфорт и бизнес, красота и изысканность, майские праздники и ощущение скорых каникул. Даже думать об этом приятно, а жить станет еще радостнее.
Весна - время отправляться за большим обновлением в строительный холдинг «Термодом».
Больше информации о проектах «Термодома» - на сайте termodom-pnz.ru и в офисах продаж строительного холдинга. Телефон 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный).
Застройщики в структуре холдинга - ООО «СЗ «Термодом», ООО «СЗ «Термодом-оптима», ООО «СЗ «Термодом-групп», ООО «СЗ «Созвездие», ООО «СЗ «Созвездие 2», ООО «СЗ «Новэлла-1», ООО «СЗ «Новэлла-2», ООО «СЗ «Парк Рояль», ООО «СЗ «Ньютон».
Все проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀