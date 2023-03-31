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Общество

«Термодом» приглашает за весенним обновлением

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Весна - это всегда ощущение обновления. Поэтому жителям и гостям Пензы и Города Спутника предлагается освежить в памяти, какие проекты «Термодома» смогут принести новизну в их жизнь.

Итак, прямо сейчас «Термодом» строит следующие объекты:

- «Созвездие» - дома комфорт-класса космического уровня, в которых настроение становится солнечным не только с первыми утренними лучами;

- «Радужные дворы» - семейные, уютные. Четыре дома уже построено, и еще в двух прямо сейчас интересные предложения найдутся легко;

- «8 Марта» - жилой комплекс на самой весенней пензенской улице, о котором чаще всего спрашивают посетители офисов «Термодома»;

- «Лайм Парк» - как подснежник, радует глаз, но в апреле не отцветет. А вот раскупить могут, так что следует поторопиться;

- «Новелла» - как и весна, меняет облик Пензы в Заводском районе;

- суперпроекты «Термодома» «Парк Рояль» и «Ньютон» - комфорт и бизнес, красота и изысканность, майские праздники и ощущение скорых каникул. Даже думать об этом приятно, а жить станет еще радостнее.

Весна - время отправляться за большим обновлением в строительный холдинг «Термодом».

Больше информации о проектах «Термодома» - на сайте termodom-pnz.ru и в офисах продаж строительного холдинга. Телефон 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный).

Застройщики в структуре холдинга - ООО «СЗ «Термодом», ООО «СЗ «Термодом-оптима», ООО «СЗ «Термодом-групп», ООО «СЗ «Созвездие», ООО «СЗ «Созвездие 2», ООО «СЗ «Новэлла-1», ООО «СЗ «Новэлла-2», ООО «СЗ «Парк Рояль», ООО «СЗ «Ньютон».

Все проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.

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