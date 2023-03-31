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Общество

Сарафанное радио вместо телефонов: в областной больнице сложно со связью

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Проблема со связью в областной больнице имени Н. Н. Бурденко до сих пор не решена. Об этом сообщил житель Пензы, обращаясь к губернатору на его странице «ВКонтакте» в четверг, 30 марта.

«Просим содействия в решении вопроса по больнице им. Бурденко! Два месяца не работают внутренние телефоны, нельзя из посетительской дозвонится ни до врача, ни на пост, ни до отделения! XXI век на дворе, а в больнице - только сарафанное радио!» - пожаловался пензенец.

Ему ответил представитель медучреждения. Он объяснил, что действующая более 20 лет в больнице автоматическая телефонная станция технически устарела и не подлежит ремонту и модернизации для дальнейшего использования.

«По состоянию на сегодняшний день заявка учреждения на установку новой внутренней автоматической телефонной станции согласована», - сообщил представитель больницы. Ориентировочный срок завершения работ - лето 2023 года.

15 декабря 2022 года пензенец Роман У. заявил, что не мог найти тело умершего отца, так как дозвониться до медицинского учреждения было невозможно. В минздраве тогда объяснили, что АТС «Мультиком D-4000» в больнице эксплуатируется более 20 лет, не раз проходила модернизацию и ремонт.

«Завод-производитель указанной станции не функционирует, в связи с чем приобретение необходимых модулей и блоков к ней в настоящее время не представляется возможным. Модели аналогичных цифровых автоматических телефонных станции морально устарели. В результате принятия экстренных мер после поломки в декабре работа АТС была частично восстановлена», - сообщал замминистра здравоохранения.

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