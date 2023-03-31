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Общество

Классные руководители обменялись опытом на городском форуме

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Анна Рамзова занимает должность классного руководителя не так давно - два года. Для остальных учеников школы № 79 она преподаватель музыки, а для 5-го «А» - наставник, друг, вторая мама.

«Я их уважаю, я им доверяю, и в ответ они доверяют мне. Хулиганы - самые лучшие дети, с ними здорово, весело и легко, на самом деле, договориться. Главное - уметь договариваться», - рассказала педагог.

Как и остальные, в каникулярный день она пришла в школу на ежегодный городской форум. На нем собрались по три учителя от каждого учебного заведения Пензы. Название конференции - «Классный руководитель в зеркале современности: каким быть?»

«У нас сегодня цели - найти самые успешные практики, которые уже существуют, и выработать новые направления деятельности, потому что дети у нас совершенно другие, они уже рождаются гораздо умнее, может, даже в чем-то наших классных руководителей», - подчеркнула заместитель начальника Управления образования г. Пензы Елена Петросова.

Сами учащиеся поделились своим мнением.

«Моего классного руководителя зовут Наталья Николаевна, она замечательный человек, преподает ИЗО, очень хорошая, добрая, отзывчивая, всегда нам помогает», - отметила ученица школы № 79 Дарья Попова.

Некоторые школьники даже в каникулы проводят время в стенах любимого учреждения. Они тоже участники форума: помимо пяти дискуссионных площадок для педагогов, в атриуме школы устроили сессию с лидерами ученического самоуправления.

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Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
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