Зареченцы хотят за один раз пожарить на сковороде 250 кг картошки

30.03.2023 | 12:49

В Заречном начались приготовления к празднованию 65-летия города. О планах его проведения сообщает портал «Зарпресса» со ссылкой на заместителя главы администрации Ирину Сизову.

В конце мая в ДК «Современник» организуют чествование номинантов на Доску почета. 29 или 30 августа состоится легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню города. Главные же мероприятия пройдут с 1 по 3 сентября.

1 сентября во всех образовательных учреждениях Заречного проведут торжественные линейки. В этот же день намечено открытие Юбилейного сквера и обновленной Доски памяти Михаила Проценко. Завершится День знаний молодежным танцевально-музыкальным марафоном.

Основные празднества, посвященные Дню города, запланированы 2 сентября. У памятника основателям города и завода состоится чествование заслуженных людей и открытие Доски славы проекта «Новые созидатели». Затем на улицах закрытого города ожидается фестиваль - шествие колонн. Лучших из лучших выберет путем голосования народное жюри.

После этого в Центральном парке начнут работу творческие интерактивные площадки. Еще здесь можно будет послушать оркестр и потанцевать под музыку прошлых лет. А театралам с 14:00 до 16:00 предложат сцены из любимых спектаклей в сквере у ТЮЗа.

С 16:00 от бюста Михаила Лермонтова по проспекту Мира раскинется городок национальных павильонов, где можно будет послушать народные песни и попробовать традиционные блюда.

В 17:30 на площади у ДК «Современник» состоится шоу, главная цель которого - войти в реестр рекордов России. Ранее о честолюбивом замысле намекнул глава города Олег Климанов, не раскрывая главной тайны.

Теперь секрета нет: Заречный планирует побить предыдущее достижение, приготовив на большой сковороде более 250 кг жареной картошки.

Завершится день на Центральном стадионе, где состоится вручение кубков победителям фестиваля колонн и концерт оркестра войск национальной гвардии.

В воскресенье, 3 сентября, в Заречном пройдет традиционный фестиваль садов и цветов, где можно будет приобрести саженцы, сделать снимки в фотозонах и посмотреть концерт.