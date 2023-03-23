В Заречном на Дне города собираются побить мировой рекорд

23.03.2023 | 08:54

В Заречном решено устроить празднества, совместив День знаний и День города.

Как сообщил глава ЗАТО Олег Климанов на своей странице в соцсети «ВКонтакте», мероприятия будут проходить три дня - с 1 по 3 сентября.

«Утвердили сегодня концепцию празднования 65-летия Заречного. События трех праздничных дней пройдут на площадках городских школ и в парке Демакова, в новом сквере «Юбилейный» (благоустройство которого уже начали) и в Центральном парке, на площади Ленина и у ТЮЗа, в зоне отдыха «Солнечная», на проспекте Мира и на городском стадионе», - написал он.

По словам главы Заречного, жителей закрытого города ждут фестивали и конкурсы, которые пройдут как в трудовых коллективах, так и среди семей.

Кроме того, Олег Климанов таинственно пообещал, что зареченцы намерены побить один из рекордов мира, но добавил, что за пять месяцев до начала мероприятий раскрывать секрет рано.