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Общество

Банк «Кузнецкий» поддержал детей-спортсменов

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Банк «Кузнецкий» поддержал поездку пензенских спортсменов в Ярославль на всероссийские детско-юношеские соревнования по шашкам и шахматам среди лиц с поражениями опорно-двигательного аппарата.

В течение недели 40 юных спортсменов из разных регионов страны вели борьбу за награды турнира. Пензенские участники заняли призовые места: Александр Лукин и Иван Гурьев завоевали в шашках 6 медалей в четырех видах.

Банк «Кузнецкий» оказывает помощь общественной организации инвалидов-спортсменов «Поволжье» уже более десяти лет.

«Поддержка детского спорта всегда является для нас одним из приоритетных направлений благотворительности. Вид спорта, в котором победили юные пензенцы, развивает в детях дисциплину и внимание, учит принимать решения и нести за них ответственность. От всей души поздравляю ребят с безоговорочной победой и горжусь тем, что они достойно представили наш регион на всероссийском уровне», - отметил председатель правления банка Михаил Дралин.

Банк «Кузнецкий» основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015 года преобразован в Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». ПАО Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428. Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ № 609 от 12.11.2018. Реклама. Заказчик - ПАО Банк «Кузнецкий».

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