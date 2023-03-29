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Общество

В роллах «Филадельфия» нашли кишечную палочку и стафилококк

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В роллах «Филадельфия», которые продаются в сетевых ресторанах японской кухни, специализированных магазинах, службах доставки и торговых сетях, нашли кишечную палочку, листерии и стафилококк. Об этом сообщили в Роскачестве, сделав вывод о системных нарушениях на рынке.

Кишечная палочка (колиформные бактерии) выявлена в 40% закупленных роллов. Их приобрели в магазинах «ВкусВилл», Spar, «Суши-Маркет», «Суши Wok», Pizza Sushi Wok и службе доставки Yami Yami. На производстве нарушают санитарно-гигиенические нормы, отметили в Роскачестве.

В роллах из магазинов «Азбука Вкуса», «ВкусВилл», Globus и Spar, «Суши-Маркет», «СУШИСЕТ», «Суши Wok», Pizza Sushi Wok, службы доставки Yami Yami, ресторанов японской кухни «Нияма», «Планета суши», «Тануки», «Якитория» и заведений премиум-класса Shore House (Novikov Group), BLUEFIN эксперты нашли превышения по количеству микроорганизмов.

«Это может быть связано с неправильным хранением готовой продукции, в частности несоблюдением температурного режима хранения как компонентов, из которых изделия изготавливаются, так и конечного продукта», - пояснили в Роскачестве.

В продукте, купленном в сетевом японском ресторане и магазине формата take-away, обнаружили листерии. Золотистый стафилококк нашли в роллах из двух магазинов японской кухни.

«На упаковке большинства роллов отсутствовала какая-либо информация о составе и дате изготовления. А потребитель должен знать, что он покупает, и имеет право получить сведения о товаре как из информации на сайте доставки, так и из маркировки на самом изделии», - добавили в Роскачестве.

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