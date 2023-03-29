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Общество

Пензенцы в старых домах не получают компенсацию платы за отопление

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Жительница Пензы Татьяна М. на странице центра управления регионом в соцсети «ВКонтакте» подняла тему компенсации за отопление горожанам, проживающим в старых домах на улицах Мебельной, Пограничной, Осоавиахимовской. Точнее, отсутствия этой компенсации.

«На улице весь март плюсовая температура, в выходные было +18, а за отопление мы платим 100%. Это по 4 300-5 000 с двухкомнатной квартиры. Коммуналка выходит семь, восемь тысяч в месяц. Мы живем в разваливающихся бараках, счетчики здесь технически нет возможности установить, живут в основном пенсионеры и многодетные, у которых нет возможности переехать отсюда в более комфортабельные квартиры. Люди не живут, а выживают. А их еще и добивают такими необоснованными суммами», - обрисовала ситуацию горожанка.

Она напомнила, что в прежние годы город компенсировал жителям таких домов 20% от суммы, уплаченной за отопление. Сейчас этого не происходит.

«За 2022-й нам было отказано, про нас забыли. Похоже, и в 2023-м так же не вспомнят», - написала Татьяна.

Ответ пришел из Министерства ЖКХ и ГЗН Пензенской области. В нем подтверждается, что в связи с конструктивными особенностями одно- и двухэтажных многоквартирных и блокированных домов основная их часть (в том числе на улицах Мебельной, Пограничной и Осоавиахимовской) не оборудована приборами учета теплоэнергии, поэтому жильцы платят по нормативам.

В минЖКХ напомнили, что для жителей таких домов предусматривалась компенсация в размере 20% от суммы, начисляемой за отопление.

«Указанные меры социальной поддержки продлевались на отопительные периоды 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 годов решениями Пензенской городской думы, но на отопительные периоды 2021-2022 и 2022-2023 годов данные меры поддержки не продлены», - говорится в сообщении.

Горожанке предложили проверить правильность начисления платежей за коммунальные услуги, обратившись официально в министерство ЖКХ и ГЗН через сайт госуслуг либо лично по адресу: г. Пенза, ул. Московская, 110.

Вопрос о том, что жильцы одно- и двухэтажных домов с централизованным отоплением, не имеющих приборов учета теплоэнергии, перестали получать компенсацию, поднимался в Пензенской гордуме еще в мае 2022 года.

Как выяснилось, ежегодно депутаты должны продлевать действие постановления, регламентирующего выплату компенсации. Однако в конце 2021-го действие документа, под которое подпадали около 250 домов, продлено не было. По каким-то причинам администрация города не внесла проект соответствующего решения на рассмотрение.

После этого вопрос о продлении действия документа в думе не рассматривался.

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Источник — фото pixabay.com
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