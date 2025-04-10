Отопление в Пензе планируют отключать с 15 апреля

10.04.2025 | 20:47

В Пензе проходит антикоррупционную экспертизу проект постановления администрации о завершении отопительного периода. Согласно документу, приступить к отключению ресурса теплоснабжающим организациям рекомендуют с 15 апреля.

В последнюю очередь должны остаться без тепла объекты здравоохранения, детсады и школы.

Из-за того что в конце марта - начале апреля длительное время температура на улице была плюсовой, многие пензенцы давно говорят о необходимости закончить отопительный сезон.

Однако в управлении ЖКХ объяснили: «По практике прошлых лет первая половина апреля имеет неустойчивый характер погоды. В связи с этим решение о завершении отопительного периода пока не принималось. Решение принимается на основе долгосрочного прогноза погоды».

В 2024 году отопительный сезон закончился 10 апреля.