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Общество

В Пензе отключать тепло будут в течение недели

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В Пензе ресурсоснабжающие организации приступили к завершению отопительного сезона. Об этом сообщил глава города Олег Денисов в своем телеграм-канале.

«Первыми от теплоснабжения будут отключены многоквартирные дома. В последнюю очередь тепло перестанет поступать в учреждения здравоохранения, детские сады и школы», - уточнил он.

По словам Денисова, процесс займет всю ближайшую неделю.

Согласно постановлению, размещенному на сайте администрации, ресурсоснабжающие организации должны до 9 мая восстановить благоустройство там, где проводились земляные работы для устранения порывов на сетях, а до 1 сентября завершить капремонт оборудования.

Кроме того, им рекомендуется проанализировать причины аварий минувшего сезона и принять меры, чтобы не допускать их в будущем.

Конец марта и начало апреля были теплыми, и многие жители областного центра просили прекратить подачу ресурса. Однако в управлении ЖКХ объяснили, что, как правило, в первой половине апреля погода неустойчива, поэтому не стоит спешить с отключением.

И действительно, на прошлой неделе температурные значения были минусовыми. Одновременно проходил антикоррупционную экспертизу проект постановления о завершении отопительного сезона.

В 2024 году подачу тепла начали прекращать 10 апреля.

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