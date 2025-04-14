Стало известно, когда в Заречном отключат отопление

14.04.2025 | 15:27

В Заречном отопление начнут отключать со вторника, 15 апреля. Об этом сообщил глава закрытого города Алексей Костин в своих аккаунтах в соцсетях.

15-го числа батареи остынут в многоквартирных домах и на предприятиях. С 16 апреля прекратится подача тепла в детсады, школы, медорганизации и здания социальных служб.

«Это традиционное ежегодное мероприятие проводится с целью экономии энергоресурсов и подготовки инфраструктуры города к следующему сезону», - отметил Алексей Костин.

Завершение отопительного сезона связано с повышением температуры воздуха на улице.

Ранее стало известно, что в Пензе теплоснабжающие организации также могут начать отключать ресурс с 15 апреля.