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Общество

Летний отдых в Сочи может оказаться пензенцам не по карману

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Отдых в Сочи в этом году будет дороже на 20-30% по сравнению с 2022-м. Об этом «Известиям» рассказал вице-президент Альянса турагентов России (АТА) Алексан Мкртчян.

По его словам, это связано с падением интереса туристов к Крыму. На ситуацию повлияли логистические сложности, связанные с полуостровом, - закрытый аэропорт в Симферополе, затрудненный проезд по Крымскому мосту и недостаток пассажирских поездов.

«Из-за всех этих проблем Крым, на мой взгляд, будет в минусе на 3–4 млн человек по итогам сезона. В этом году у россиян нет никаких иллюзий по поводу того, что аэропорт в Симферополе откроется, поэтому бронирование туров на полуостров упало на 50%», - отметил Алексан Мкртчян.

В связи с этим следует ожидать повышения стоимости отдыха в Сочи. В прошлом году она увеличилась на 40%, а в этом цены поднимутся еще на 20-30%, считает эксперт. Однако, по его мнению, подорожание коснется в первую очередь четырех- и пятизвездочных отелей, а вот проживание в менее комфортных гостиницах категории «три звезды» может остаться на прошлогоднем уровне.

«В 2023 году отдых на двоих в Сочи на десять дней в четырехзвездочном отеле с трехразовым питанием может обойтись в 220 тыс. рублей. За ту же сумму россияне могут отдохнуть в Турции или Египте, причем эта стоимость подразумевает и перелет, и опцию all inclusive. Аналогичный сочинскому отдых в Объединенных Арабских Эмиратах может обойтись в 180 тыс. рублей на двоих», - подытожил Алексан Мкртчян.

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