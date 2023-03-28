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Общество

Вадим Супиков рассмотрел обращения жителей Пензы

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В понедельник, 27 марта, председатель Законодательного собрания Пензенской области Вадим Супиков рассмотрел обращения граждан, поступившие на его имя в региональную общественную приемную партии «Единая Россия».

По итогам приема депутатские запросы будут направлены главе Пензы Александру Басенко.

Жители областного центра обратились к Вадиму Супикову за помощью в решении вопросов переселения из ветхого и аварийного жилья. Они также попросили установить ограждение вокруг дома № 8 на улице Луначарского, чтобы грузовые машины не ездили по пешеходным дорожкам до магазина «Магнит».

Содействие парламентария необходимо и по обращению жителей дома № 133 на улице Суворова, где подвал постоянно заполняется водой во время дождя. Пензенцы рассказали о необходимости обустроить тротуар от домов № 110, 124 на Ладожской до остановки общественного транспорта «Школа».

Начальнику Управления ЖКХ города Ильдару Усманову поступят запросы по опиловке аварийных деревьев на территории филиала детского сада № 56 на улице Луначарского, 4.

В план работы по обращениям граждан будут включены ремонт пешеходной тропинки к филиалу детского сада № 56, завоз песка на детские площадки, выделение саженцев деревьев для благоустройства придомовых территорий.

По традиции в апреле планируется субботник в Семейном сквере.

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