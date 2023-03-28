В Пензенской области обработают от клещей более 200 гектаров

28.03.2023 | 18:17

На прошлой неделе в регионе зарегистрировали первый случай присасывания клеща. Мелкие, едва заметные на прошлогодней листве и на ветках паразиты активизируются и поджидают своих жертв в лесах, в парковых зонах, на дачных садовых участках.

Цепкий паразит в регионе может стать источником такого инфекционного заболевания, как клещевой боррелиоз. Поэтому, если человек обнаружил на коже присосавшееся членистоногое, стоит сдать его в лабораторию и определить, заразно оно или нет.

«Проявляется оно (заболевание. - Прим. ред.) не сразу, тем и опасно. Инкубационный период может продолжаться и до одного года - с поражением центральной нервной системы, сердечно-сосудистой. Может привести к инвалидности», - предупредила главный специалист-эксперт отдела Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Инна Рыбалко.

На наличие бактерий в прошлом сезоне было исследовано более 2 000 особей - это те, которых принесли в лабораторию. В 17% из них обнаружили возбудителей боррелиоза.

Чтобы снизить активность паразитов или свести ее на нет, предпринимают ряд мер.

«На 2023 год запланировано провести акарицидные обработки территорий площадью 205 гектаров, в том числе территории летних оздоровительных учреждений - 91 гектар», - сообщила Инна Рыбалко.

К проведению мероприятий приступят в середине апреля. Тем, кто собирается в лес, напоминают о профилактике. Необходимо как можно чаще осматривать себя на предмет наличия клещей на одежде и коже, а во время путешествия на природе использовать репелленты.