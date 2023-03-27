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Общество

В Пензе охотники активно оформляют разрешения на добычу пернатых

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Подходит время расчехлять ружья. Пензенские охотники в предвкушении весеннего сезона, который начнется с апреля. На мушку возьмут пернатую дичь. Специалисты регионального минлесхоза говорят, что есть разграничения по группам птиц и зонам, где можно заниматься добычей.

«Категорически весной запрещена охота с подхода на водоплавающую дичь. Будет разрешена охота на вальдшнепа на вечерней тяге. Охота на водоплавающую дичь должна осуществляться исключительно из укрытия, с применением подсадных уток, манков», - объяснил начальник охотуправления Минлесхоза Пензенской области Денис Кисельманов.

Апрельская добыча пернатой дичи - одна из популярных у пензенских охотников. Они активно оформляют разрешения. Сделать это можно как в министерстве, так и на портале «Госуслуги» или в МФЦ.

«На весеннюю охоту есть ограничения по добыче охотничьих ресурсов. За один день разрешено добыть три вальдшнепа, три гуся и одного селезня - не более», - предупредил Денис Кисельманов.

Также тем, кто в скором времени отправится в лес или на водоемы, напоминают о неукоснительном соблюдении техники безопасности в обращении с оружием.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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