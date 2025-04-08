В лесах Пензенской области появились первые грибы

08.04.2025 | 11:19

Ранняя весна положила начало выходу первых грибов - сморчков и строчков. О них сообщают любители тихой охоты в соцсети «ВКонтакте».

Первые фотографии появились 4 апреля. «Прекрасный день, прекрасная находка», - написала автор снимка сморчка. Фото было сделано в Шемышейском районе.

На кадре, выложенном 5 апреля, запечатлен строчок, найденный на Светлой Поляне.

«Нижнеломовский район, начало положено!» - гласит подпись под фотографией, опубликованной 6-го числа.

Также сообщается о выходе строчков в районе Камайки (Пензенский район).

Жителю Кондольского района удалось собрать несколько десятков сморчков - хватит и на суп, и на второе.

Также о появлении этих грибов сообщила жительница Нижнеломовского района. «Но очень мало. Боимся медведей», - добавила она.

Ранее известный пензенский миколог, доктор биологических наук, профессор аграрного университета, академик РАЕН Александр Иванов рассказал, какого урожая грибов можно ждать в 2025 году.