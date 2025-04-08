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Из жизни

В лесах Пензенской области появились первые грибы

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Ранняя весна положила начало выходу первых грибов - сморчков и строчков. О них сообщают любители тихой охоты в соцсети «ВКонтакте».

В лесах Пензенской области появились первые грибы

Первые фотографии появились 4 апреля. «Прекрасный день, прекрасная находка», - написала автор снимка сморчка. Фото было сделано в Шемышейском районе.

В лесах Пензенской области появились первые грибы

На кадре, выложенном 5 апреля, запечатлен строчок, найденный на Светлой Поляне.

В лесах Пензенской области появились первые грибы

«Нижнеломовский район, начало положено!» - гласит подпись под фотографией, опубликованной 6-го числа.

В лесах Пензенской области появились первые грибы

Также сообщается о выходе строчков в районе Камайки (Пензенский район).

В лесах Пензенской области появились первые грибы

Жителю Кондольского района удалось собрать несколько десятков сморчков - хватит и на суп, и на второе.

В лесах Пензенской области появились первые грибы

Также о появлении этих грибов сообщила жительница Нижнеломовского района. «Но очень мало. Боимся медведей», - добавила она.

Ранее известный пензенский миколог, доктор биологических наук, профессор аграрного университета, академик РАЕН Александр Иванов рассказал, какого урожая грибов можно ждать в 2025 году.

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Источник — фото группы «Грибники Пензенской области»
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