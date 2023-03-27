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Общество

Трое пензенцев вернулись в родной город с корью

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Троих взрослых пензенцев поразила корь. Случаи завозные: люди вернулись в область из других регионов, и уже дома проявились все прелести этой вирусной инфекции.

«Заболевание протекало в легкой форме, потому что они в детстве были привиты. Те, кто заболел, они не имели ревакцинации. Это самый важный момент. Мы видим, что даже одна прививка, которая получена в детстве, даже она спасает», - рассказала заместитель министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева.

В целом по стране отмечается рост числа заболевших корью, причем среди взрослого населения. Эта вирусная инфекция находится в лидерах по тяжести протекания, так же как ковид и грипп.

«У кори есть свои серьезные осложнения. Это и миокардиты, менингиты, и пневмонии, то есть само по себе заболевание сложное и высокозаразное», - отметила зав. инфекционным отделением областного центра спецвидов медицинской помощи Елена Воробьева.

Специального лекарства для лечения кори не существует, применяют симптоматическую терапию. А вот защитить себя можно. Иммунизация проводится с детского возраста: после года вакцинируют малышей по национальному календарю, затем проводят ревакцинацию.

Взрослые же могут сделать это в рамках региональной программы. В 2023 году в области закупят 2 600 доз препарата. Они поступят в конце апреля - начале мая.

«Прививаем еще лиц старше 65 лет, это опять же те, кто не болел, не привит, и медработников до 65 лет, потому что они относятся к высокой группе риска и часто могут находиться в контакте с больными корью», - объяснила Марина Воробьева.

Также пензенцы, пожелавшие вакцинироваться от кори, могут обратиться к участковому терапевту.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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